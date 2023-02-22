英國一名飛行教官在航程中因急性心臟衰竭發作而過世，不過當時身旁的飛行員以為他只是在開玩笑，假裝小憩，一直到飛機降落、滑行，他才察覺不對勁，急忙通知機場醫護人員，但仍挽救不了飛行教官的性命。

綜合外媒報導，根據英國航空事故調查局（AAIB）報告，這起事件發生在去年6月29日，一名飛行員出於安全原因，要求57歲的飛行教官陪同他搭乘一架派珀PA-28-161小飛機（Piper PA-28-161），在起飛以前兩人還在正常聊天，飛行員透露，飛行教官對他說的最後一句話是「看起來不錯，你後面什麼都沒有。」

飛機起飛不久，飛行教官突然頭向後仰，倒在座位上，由於兩人交情很深，飛行員還以為對方在開玩笑，假裝自己在小憩，甚至當飛機轉向時，飛行教官的頭因轉彎力道傾斜身體，頭倒在飛行員的肩上，但他仍然覺得對方只是在和他開玩笑，直到飛機降落後，飛行教官始終沒有任何反應，他才終於驚覺不對勁，急忙聯繫機場醫護人員，但還是無法挽救飛行教官的性命。

據了解，這名飛行教官有高血壓病史，從2002年開始服用降血壓藥，並且順利通過事發4個月前的健康檢查；而當天早上曾和這名飛行教官交談過的人都說，他看起來很有活力，沒有任何身體不適的表現。AAIB的調查結論指出，飛行途中因心臟病引發的意外十分罕見，雖然無法100%解決風險，但目前的飛行員健康安全評估仍是可接受的。