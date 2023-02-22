大陸杭州臨安將軍山2013年施工時，考古學家到場進行探勘，發現山坳間有一塊風水寶地，往下挖掘果真找到一座古墓，規模非常大，詭異的是，墓裡竟沒有祭祀用的建築，讓考古學家非常困惑，查找史書後才知，墓主人面對戰爭時竟棄城而逃，因此後代也不願祭拜他。

據大陸節目《經典傳奇》報導，臨安將軍山2013年進行施工，考古學家隨行查看，發現將軍山的山坳裡有塊風水寶地，左右兩側山丘順地勢延伸，以風水學來看，左邊是青龍抱手，右側為白虎抱手，後面還靠著將軍山，底下埋有古墓的可能性極高，而且身分應該很高，專家們激動地說「這次可算是找到寶了」。

杭州市文物考古研究所和臨安市博物館組成小組，對將軍山的山坳進行挖掘，發現這座古墓面積達3000平方公尺，封土多達31層，而且每層土的顏色都不同，專家為了保護墓室結構，一層一層除去封土，墓門後竟有一片鵝卵石鋪成的7公尺寬祭祀平台。

專家觀察古墓後，判定為宋代墓穴，奇怪的是，卻沒有設置祭祀用的寢園享殿，墓誌銘則寫拙全老人「洪起畏」，但翻找《宋史》、《臨安縣志》卻查無此人，而且墓室幾乎被盜光，只剩10幾枚唐宋時期的銅錢，就連屍骨也不知去向。

專家在《宋史‧文龍傳》發現蛛絲馬跡，書中記載「知臨安府洪起畏請行類田，似道主其說。」表示洪起畏曾擔任過臨安知府，還受南宋末年奸臣賈似道賞識，此外宋元交替時一名學者周密曾在《癸辛雜識》寫到，南宋滅亡前發生丁家洲之戰，洪起畏領軍守衛京口，豈料他見元兵後竟棄城逃跑，帶妻子回岳父家隱居，也因他決戰時選擇逃跑，導致後代不願祭拜他，他的墓誌銘記載丁家洲之戰，將罪責推卸在大將孫虎臣身上。