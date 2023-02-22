澳洲一處小鎮近日發生離奇現象，當地剛經歷完一場風暴，原本居民以為只會帶來雨水，未料竟有數不清的活跳跳小魚跟著一起從天而降，讓大家都感到驚奇不已，小朋友們更興奮地撿魚、裝進瓶子或罐子裡。專家指出，這種神奇現象並不罕見，很可能是龍捲風或強烈的上升氣流引起，把魚從水裡「吸」至空中，再隨雨降落在附近地區。

Live fish have rained over Australia’s arid outback in a freak weather event that left desert Aboriginals stunned.



The freshwater fish fell from the sky on Sunday during heavy rainfallhttps://t.co/8GjxVMLbQ5 — The Times and The Sunday Times (@thetimes) February 21, 2023

根據《紐約郵報》報導，澳洲北領地塔奈米沙漠（Tanami Desert）邊緣的小鎮拉加馬努（Lajamanu）近日降下神奇的「活魚大雨」，當時小鎮正經歷一場大風暴，未料下雨的同時，竟還有活生生的小魚從天而降，體型大約兩根手指大，居民們對此都感到震驚不已，不少孩子紛紛把掉落在地上的小魚撿起來，裝進瓶子或罐子裡。

不過更離奇的是，類似事件並不是第一次發生，「天降魚雨」早在1974年就有報導，一位民眾回憶當時的狀況稱，事發當時是早上，她才剛起床，就發現家門外的泥土街道上全部都是魚；另外2020年的昆士蘭州也曾發生類似事件。

北領地博物館暨美術館（Museum and Art Gallery of the Northern Territory）魚類館長哈默（Michael Hammer）表示，「天降魚雨」其實不罕見，並認為這種現象是由龍捲風或強烈的上升氣流所引起的，它們會將水坑或河流中的魚「吸」到空中，再隨雨掉落到附近地區。