衣服晾曬在屋外除了怕下雨，更怕被鳥屎攻擊，不過日前卻傳出新加坡有住戶發現窗外晾衣架上的衣物沾滿了不明的褐色污漬，抬頭後發現原來是樓上鄰居曬著整排沾滿醬汁的豬肉，讓他當場氣炸了。

綜合外媒報導，新加坡武吉巴督（Bukit Batok）一名48歲陳姓男子發現，曬在窗外的衣服沾滿了咖啡色的污漬，原以為是咖啡，直到探頭往上看才發現，樓上鄰居竟然將6塊沾了醬汁的醃漬豬肉掛在晾衣架上，以至於自己剛洗好的衣物必須全部重洗，晾衣架上也全是醬汁，讓他看了相當火大。

陳男事後將照片上傳至臉書公開社團《COMPLAINT SINGAPORE》抱怨，貼文一出隨即掀起網友熱議，有人認為樓上住戶的行為相當不妥，不僅毫無衛生觀念，還可能因此冒犯到其他宗教信仰者。

隨著事情鬧得沸沸揚揚，闖禍的婦人趕緊出來致歉，坦言自己只是想做臘肉給家人吃，趁著好天氣將肉拿出來曬，沒想到會造成鄰居困擾，除了承諾未來不會再犯，也已親自下樓向鄰居致歉，並達成和解。