大陸一名男子去年和2名朋友擅闖明朝古墓，不但打開手機直播，男子還推開棺木的蓋子，取出屍骨擺拍，甚至應觀眾要求，親了一下死者的頭骨，附近居民一發現，立刻將他們圍住，隨後3名男子被帶往警局，最終男子被以侮辱屍骨罪判刑有期徒刑9個月。

綜合陸媒報導，「果里岩洞葬」位於貴州省龍里縣灣灘河鎮果里村，始於明朝，洞內安葬的是果里村和外省吳氏宗族的祖先，以及近年來60歲以上死亡的老人，在2015年5月被列為省級文物保護「古墓葬」。然而去年3月28日晚間，陳姓男子、萬姓男子和李姓男子擅闖果里岩洞葬，各自使用手機在網路進行直播，過程中陳男還隨意打開洞內擺放的棺木，並將屍骨取出任意擺拍。

陳男因涉嫌盜掘古墓罪，被龍里縣公安局立案調查，偵訊時陳男透露，擅闖古墓是為了直播賺錢，「進洞後我們都是將棺材蓋子推開，用手機照給觀眾看，觀眾說要看哪口棺材，我們就打開哪口棺材來拍攝。走到一口棺材旁邊，我用手將蓋子推開，從裡面拿出頭骨用嘴親了一口。」隨後他們就遭當地居民圍住。

貴州省龍里縣人民檢察院認為，陳男的行為已觸法，應以侮辱屍骨罪追究他的刑事責任，而陳男也對指控的犯罪事實和證據沒有異議，自願認罪，並向逝者後代賠禮道歉以取得諒解，最終法院一審判處陳男有期徒刑9個月，緩刑一年。