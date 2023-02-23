美國紐約布魯克林區的展望公園（Prospect Park）近日出現駭人一幕，一隻長約1.2公尺的短吻鱷在人來人往的公園內「昏昏欲睡」，讓不少遊客看了膽顫心驚，相關單位獲報後緊急進行抓捕行動，並指出短吻鱷疑似被棄養，並且陷入「冷休克」狀態。

綜合外媒報導，公園巡邏員看見這隻短吻鱷後，發現牠精神不濟，一副昏昏欲睡的樣子，於是先將其送到紐約市動物護理中心，並於19日安置在布朗克斯動物園（Bronx Zoo）接受評估。專表表示，短吻鱷疑似遭人棄養，並出現「冷休克」的狀態，所以才會顯得奄奄一息，所幸抓捕過程中並無造成任何人員受傷。

佛羅里達大學動物學副教授韋勒漢（Jim Wellehan）表示，大多數的美洲短吻鱷都生活在攝氏20～30°C的淡水中，並且需要很大的空間來伸展身體和曬太陽，雖然展望公園的湖泊足以舒適地容納這隻短吻鱷，但當天公園的溫度僅有4°C，才讓這隻鱷魚顯得狀況不佳和異常消瘦。

當局也呼籲民眾不要隨意將動物帶到公園放生，尤其一些寵物沒有生存能力，隨意棄養等同置牠們於死地；若是放生外來種動物也會擠壓到本土物種的生存空間或汙染水質；更何況是有些人養了鱷魚或是蟒蛇等奇珍異獸，等到體型大了發現養不了而隨意放生，都會嚴重影響當地生態，也會讓前來休憩的遊客陷入潛在危害。