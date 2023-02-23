在一段感情中最重要的就是忠誠與信任，奈及利亞一名男子即將在今年4月結婚，為了測試未婚妻的忠誠度，他和女網紅合作，想知道對方會不會為了金錢而出賣自己的身體，沒想到未婚妻竟真的讓他「戴綠帽」，讓他當場氣炸，決定取消婚禮。

根據外媒報導，奈及利亞一名男子和未婚妻即將在今年4月結婚，婚前男子為了測試未婚妻的忠誠度，和女網紅「@soniaolauzoma」合作，讓女網紅假扮成性交易集團成員，詢問未婚妻是否願意下海賺錢，未料對方竟爽快答應，還真的前往飯店指定房間赴約。

當未婚妻進入房間後，才知道自己被設局了。從畫面中可以看到，男子一開始躲在浴室裡，等未婚妻和女網紅交談後才現身，未婚妻見到他驚訝不已，試圖躲在女網紅背後，隨後崩潰地窩在角落，男子則情緒激動地怒斥她，未婚妻眼見婚姻被搞砸了，轉而憤怒痛罵女網紅，之後又下跪向男子道歉、乞求原諒，不過仍挽回不了兩人的感情，男子痛苦地抱著棉被哭泣，最終決定取消婚事。

影片曝光一周後，觀看次數就突破180萬，大家紛紛留言，「未婚夫看起來真的很愛她，哭得好傷心」、「如果真的結婚了，這女的可能還會再做一樣的事，早點看清也是好事」、「既然你選擇要測試未婚妻，就要承擔任何後果」、「不要對你真正愛的人隨便惡作劇」。