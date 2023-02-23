英國一名女大生在宿舍廚房烤吐司，卻因為用了錯誤的使用方法，又沒有在旁邊看顧，最終釀成大禍，烤吐司機起火燒毀半個廚房，到處都焦黑一片，成為名符其實的「炸廚房」，消防隊撲滅火勢後，也將現場的慘況分享到推特上。

This was the aftermath of a fire at a student accommodation block in #AveryHill caused by a toaster placed on its side to make cheese on toast. Please don't do this - only use electrical products for their designated use https://t.co/T47fh3u7Pf © @laurabaden pic.twitter.com/ciZEyEYicc — London Fire Brigade (@LondonFire) February 14, 2023

根據倫敦消防局的貼文指出，當地一名女大生在學生宿舍的廚房烤吐司，卻沒有按照正確方式使用，而是將烤吐司機側躺在料理台上，好讓她能一邊烤吐司一邊讓起司融化，更扯的是，她竟在使用機器時跑去洗澡，而沒有在旁邊顧著，最終釀成大禍，烤吐司機起火燒掉半個廚房。

從現場畫面可以看到，廚房料理台被燒得焦黑，櫥櫃、抽油煙機、瓦斯爐和天花板都被燒毀，地板上也是一片狼藉。倫敦消防局接獲火災通報後，立刻出動4輛消防車和25名消防員到場，耗費40分鐘才終於將火勢撲滅，所幸宿舍內並沒有人因此受傷。

消防局提醒，使用電器產品時一定要按照正確的使用方式，烤吐司機內也要保持清潔以防止火災，另外烤麵包機的設計不適合「側躺」使用，因為機器底部難免會殘留麵包屑，若觸碰到加熱元件就很容易起火燃燒；另外電器使用完畢後，必須留意是否拔除插頭，以免電線走火，電器旁邊也要避免擺放過多雜物。