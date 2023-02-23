房東租屋最怕遇到惡房客，大陸遼寧一名女房東抱怨，將房子租給年輕女房客短短3個月，沒想到退租後竟留下滿屋子垃圾，就連床也一樣，整間房臭氣薰天，最後請了3、4人清理了整天，總共丟了20大袋垃圾，讓她忍不住自嘲，以為只有電視劇才有這種情節，「頭一回看到現實版」。

綜合陸媒報導，遼寧省本溪市一名何姓女房東將房子租給一名年輕女生，沒想到3個月後對方退租時竟然留下滿屋子垃圾，由於當時押金只留200元人民幣（約新台幣880元），最後賠了1000元人民幣（約新台幣4400元）。

根據網路上瘋傳的影片顯示，這間租出去的房子滿地都是外賣餐盒、寶特瓶、食物包裝等，就連床上也都是垃圾，幾乎沒有空間可以走動，也沒有睡覺的位置，整間房子臭氣熏天。房東坦言，屋內硬體設備完好無損，但垃圾卻多了點，「弄出去20多袋垃圾」，且對方連自己的物品都不要了，讓她錯愕直呼，以為這種離譜情節只會在電視上演，「頭一回看到現實版」。

影片曝光後網友也看傻了，紛紛留言回應「老鼠去了都得開定位」、「老鼠進去都要迷路了」、「光鮮亮麗背後滿是狼藉」；不過也有人認為，床上連睡覺的地方都沒有，很可能是女房客故意在退租前堆垃圾，「是報復嗎？自己平時住不可能是這環境吧」、「我覺得是和房東有仇，一看就是故意把垃圾拿來的」。