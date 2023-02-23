大陸近日發生一件離譜事件，一名房東租房簽約時，答應房客可以在屋內養寵物，未料過一陣子，他才知道房客養的竟是一匹馬，而且屋內早已一片狼藉，像個垃圾場，讓他崩潰不已，所幸在和房客溝通後，已經先將馬載走，對方也答應會把房子打掃乾淨。

綜合陸媒報導，湖南長沙一名房東透露自己的奇葩經歷，一名房客和他簽約租屋的時候，事先詢問了是否可以養寵物，當時他以為只是一般的貓狗，於是就答應了，未料之後他卻發現，房客養的寵物竟是一匹馬，讓他傻眼不已。

房東無奈表示，馬是具有野性的動物，房子的大小也不夠牠活動，等到他發現這件事情時，房間早就一片狼藉、髒亂不堪，讓他忍不住吐槽：「簡直就像垃圾場。」好險和房客溝通後，目前已經將這匹馬載走，房客也承諾會將房間打掃乾淨，這齣鬧劇才終於落幕。不過房東事後也發文提醒其他人，租房子前一定要問清楚房客養的是什麼寵物，否則結果可能會超乎想像。

事情曝光後，不少人都認為房客的行為太過誇張，紛紛留言，「鄰居們也受不了吧」、「房東：你以為你租的是草原？」、「這種應該租一樓有院子的那種，然後糞便要及時清理」、「租客養貓養狗是正常的，但養馬頭一回」、「笑死，樓下鄰居天天聽到馬蹄噠噠噠的聲音」、「房客不愛打掃才是最大的問題」。