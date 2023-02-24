實現海鮮自由！大陸江蘇一名女子近日帶孩子回老家，在池塘玩耍洗手時，發現水池底有東西在晃動，仔細一看竟是一大群蝦子，他們便拿出竹籃捕撈，蝦子數量多達上千隻，一行人最終撈了約5公斤的蝦子，讓她們直呼是意外驚喜。

根據《星視頻》報導，江蘇盱眙一名女子近日帶孩子回娘家，當時他們到田裡挖菜，隨後拿到附近池塘清洗，豈料卻發現池水不斷震動，裡面似乎有許多快速游動的身影，仔細一看才知是小蝦子，數量非常多，用竹籃一撈就撈出數十隻。

女子帶著小孩捕蝦，最終撈出10斤重（約5公斤）蝦子，她表示這種蝦在老家池塘很常見，但第一次遇到這麼多隻，當時他們只是想去池塘洗手，沒想到竟有意外收穫，「結果在池塘邊走不開，一下就撈出好幾斤蝦子，真的是始料未及」。

影片被分享至微博，累積83萬觀看次數，不少網友表示「代表當地水質不錯，現在能撈到這種河蝦的池塘不多了」、「河蝦最好吃了，撈到這麼多很幸運」、「海鮮財富自由」、「這種小蝦很適合做蝦餅」、「綠水青山就是金山銀山」、「密集恐懼症」。