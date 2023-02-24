墨西哥近日發生一起獅子攻擊事件，一名40歲女子踏出家門時突然被一隻母獅撲倒在地攻擊，造成身上多處嚴重撕裂傷，所幸在她頑強抵抗下才保住一命。

綜合外媒報導，這起事件發生在阿瓜斯卡連特斯市（Aguascalientes），上月31日一隻名叫莎樂美（Salomé）的2歲母獅子從飼主家中脫逃，並在社區內四處攻擊，造成2狗、1貓不幸喪命，甚至對40歲的莉迪亞（Lidia Hernández）下手，造成她重傷送醫。

莉迪亞回憶當時情況仍餘悸猶存，她指出自己正準備開門洗衣服，沒想到一踏出家門口就被巨大的力量撲倒在地，當下她還搞不清楚狀況，只看見一個巨大的影子，直到聽到莎樂美的吼聲，她才意識到自己遭到獅子攻擊，全身上下包括手臂、肩膀、腿部都出現嚴重的撕裂傷，就連頭部也留下傷痕，至今仍只能依靠輪椅行動。

消息一出引發當地民眾恐慌，警方和相關單位獲報後也隨即展開捕獅大作戰，同時也找到飼養母獅的34歲男子哈維爾（Geovany Javier），並以惡意傷害罪嫌將其逮捕，連同他飼養的9個月公獅一併沒入。