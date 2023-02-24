時間被靜止了嗎？加拿大溫哥華一名網友日前外出時，發現自家附近的天空上懸浮了一具鳥屍體，從底下往上看，也未看見有線綁住牠，畫面就像被靜止了一樣，讓不少民眾看了非常驚訝，甚至吸引不少人到場查看，詭異畫面在網路上引發討論。

根據《CFTR》報導，溫哥華一名網友@hard_2swallow日前在素里市（Surrey）靠近梅森中學（LA Matheson）附近，發現天空出現一隻死鳥，牠漂浮在電線上面，原PO起初以為有線纏住牠，但將鏡頭拉近一看，並未拍到任何細線，鳥屍體就像被定格在空中。

原PO提到，當時他們準備出門，就看到鳥掛在半空的景象，「我們走到鳥屍體下方，檢查附近的電線和房屋，並未看出蛛絲馬跡，沒有任何線纏住牠」。這段影片在網路上引發討論，還吸引另名網友Kristina到場一探究竟，分享從其他角度拍攝的畫面。

多數人認為，上面可能有超細的透明釣魚線，肉眼難以看見，而且位置又不低，所以手機也拍不清楚，有人就分享類似經歷「如果附近有湖泊，很有可能是釣魚線，有些人會不小心把釣魚線甩到樹上，我曾救過一隻被魚線纏住腿的大藍鷺，但送往救助站依舊回天乏術」。截至目前，素里市官方還未給出任何解釋。