邊境牧羊犬是世界上最聰明的狗，懂得利用兇狠的眼神和肢體的壓迫感來控制羊群的走向，是放牧和寵物的兩用犬，即使沒有專業的訓練，在主人的教導下也能學會很多事情。近日網路上瘋傳一段感人影片，大陸廣東一名飼主不幸罹患癌症，因為接受化療導致頭髮全掉光，某次她摘下帽子向家裡飼養的邊牧坦白這一切後，讓狗狗看得目瞪口呆，後來理解到主人戴毛帽的原因後，下秒隨即飛撲上前擁抱飼主，畫面曝光感動上百萬網友。

畫面中可見，當罹癌的飼主在邊牧面前摘掉毛帽後，狗狗的表情相當震驚，張嘴愣了一陣子後，似乎理解到心愛的飼主發生什麼事情，立刻起身衝進飼主的懷中抱住對方，試圖給予安慰，雙眼還一度泛著淚光；飼主則感動地拍拍愛犬的背，像是要牠不要太過擔心。

邊牧自從得知飼主病重，每天早上起床後都會給飼主獻上擁抱，並且貼心陪伴在飼主身邊，從來不會責怪飼主不能陪牠玩耍。後來飼主前往醫院接受長時間治療，邊牧總是神情憂鬱的默默守在門口，等待飼主回來；每次視訊時牠也會伸出前肢，就像是在向飼主討摸，有時也會叼著心愛的玩具球，邀請飼主早點回家陪玩，充分表達出對主人的思念。

影片曝光後感動上百萬網友，紛紛留言直呼「據說狗狗可以聞到人生病的味道」、「大家都說騙人的是小狗，可狗從來不騙人，牠只會用一生來愛你」、「邊牧對著電腦視訊鏡頭伸出手掌想摸主人的畫面我一秒淚崩」、「經歷過相同故事的人，更是紅了眼眶。當年母親病重以後，不得不每天都待在醫院，無法再回家。家裡的狗狗幾天不吃飯，到處找尋，後來阿姨中午送飯時帶著牠一起去了，看到母親的牠趴在床邊嗚咽，一人一狗都哭慘了」。