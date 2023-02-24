英國一名超市員工日前值班休息時，拆了一包餅乾享用，找到一塊心型洋芋片，當下她覺得非常有趣，因此傳給朋友看，隨後就將餅乾吃下肚，豈料之後才知道，心型洋芋片可換取10萬英鎊（約新台幣366萬）抽獎資格，讓她後悔不已。

根據《鏡報》報導，超市工作人員薩格（Dawn Sagar）在店裡買了一包Walkers洋芋片，日前她在值班前拆開餅乾吃，找到一塊心型的薯片，覺得非常有趣便傳給朋友看，不久就將薯片吃下肚，豈料朋友一看連忙阻止，但為時已晚。

薩格才知道，洋芋片供應商「Walkers」推出情人節活動，若在餅乾裡找到心型洋芋片，就能獲得10萬英鎊（約新台幣366萬）的抽獎資格，除了要拍照上傳外，還要保留洋芋片，事後薩格相當懊悔，她膝下有2個年幼的孩子，還是一名單親媽媽，生活過得並不富裕。

薩格受訪時自嘲，「我確實很傷心，但不是世界末日，我知道如果能獲得這筆獎金，可以讓我生活更快樂，但我這輩子未曾擁有這麼多錢，所以即使有了，我可能不會妥善利用，依舊讓我很痛苦」，如今只要有顧客買「Walkers」洋芋片，她都會提醒對方注意心型餅乾。

無獨有偶，在薩格之前也有一名美食網紅科里（Cory）找到心型洋芋片，同樣在不知情的情況下，將餅乾吃下肚，直到粉絲告知才驚覺與獎金擦身而過，當下他並未生氣，只是非常震驚。Walkers發言人對此提到，他們對薩格和科里的事情感到很遺憾，不過活動到今年3月20日才結束，民眾還是有機會找到心型洋芋片。