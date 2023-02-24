隋朝首創科舉制度，讓寒門學子能透過考試翻身，而科舉制度擁有1300多年歷史，經過改朝換代後，科舉幾乎沒有改變，代表它是挑選人才的最佳方式，不過古人為了考中科舉求官職，實力不夠而選擇作弊，就曾有考生將小抄塞入肛門。

大陸天津歷史老師李正提到，古人為了能考中科舉，求得一官半職，實力不夠就會動起歪腦筋，出現作弊的現象，第一種作法就是「攜帶小抄」，有些考生會抄在衣服或身上，不過大多都是抄在紙上，其中最厲害的是寫在薄如蟬翼的金箔紙，藏在筆管或硯台的夾層。

根據明朝馮夢龍編著《古今譚概》，指萬曆年間一場科舉考試，有考生將小抄用油紙捲起來，再綁上一根白線，隨後塞進自己的肛門，豈料快進考場時，白色線頭竟露了出來，還被官兵現場逮住，隨後將小抄扯出來，儘管證據確鑿，但考生不承認，還狡辯是前一名考生扔的，被誣陷的考生氣得反駁，就算扔出來怎又剛好跑進肛門。

第二種是「槍手代考」，古代雖然沒有身分證，但當時人口不多，每個地區的考生基本都認識，想找人代考非常困難，所以考生與槍手通常會一起報名，再用錢買通安排座位的官吏，讓兩人的座位靠近，槍手寫完考卷後，就會找機會遞給買主考生。

第三則是「賄賂考官」，還分為幫大忙、小忙，小忙就是對作弊視而不見，大忙則是考官親自幫忙作弊，最常見的就是修改成績，不過唐朝施行「糊名法」，會將考生名字蓋起來改考卷，使得考官難以辨識，因此考生與考官會事前約定，文中哪幾段會出現哪些詞，官員再根據線索判斷，不過宋真宗還創「謄錄制度」，就是由專人用紅筆抄錄考生的試卷，使考卷筆跡一模一樣，所以有些考官會直接調換考生的試卷，又稱做「活切頭」。