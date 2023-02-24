懷孕時可以適度運動，有助於降低妊娠糖尿病、過重、高血壓等問題，但必須注意運動的強度。國外一名母親平時就有健身習慣，懷孕後每天到健身房報到，一日她疑似健身太賣力，孕肚突然往下滑，她以為寶寶快掉出來，嚇得立即停止動作。

根據《鏡報》報導，潔米（Jaime）懷孕前非常熱衷健身，懷了寶寶後並未受限於身體狀況，她依舊到健身房運動，當時她懷孕38周，還是會從事舉重、開合跳等，一天她雙手舉著壺鈴正在進行訓練，重複將壺鈴高舉到肩膀時，圓潤的肚子突然往下位移。

潔米嚇得趕緊停止動作，隨後蹲下來用手護住肚子，所幸並無大礙，她正好也錄下這段過程，分享至抖音累積500萬觀看次數，不少網友佩服地說「我也是懷孕38周，別說運動了，我能自己穿上襪子就很了不起了」、「女性身體真的很厲害，保持運動能讓生產更順利」、「我懷孕期間也曾嘗試強度較高的運動，沒想到就漏尿了」。

婦產科吳仲義醫師在臉書粉專提到，婦女懷孕期間可以多運動，做平常會做的運動即可，例如游泳、散步、快走、瑜珈、飛輪等，但要視身體狀況而定，盡量不要太過激烈，但若出現前置胎盤、多胞胎、有早產跡象狀況的孕婦，建議運動以散步為主。