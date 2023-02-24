古代封建社會，女子地位低下，並被要求恪守貞潔，古人為了防止女子偷情，甚至發明了一樣物品，要求女性天天戴上，然而隨著時代演變，這項物品到了現代卻是女性打扮的必備飾品之一，就連部分男性也經常不離身。

根據《搜狐網》報導，這款常見飾品就是耳環，在古代，人們又將其稱作珥、璫。東漢劉熙所著的《釋名》中就曾記載，「穿耳施珠曰『璫』。興於蠻夷，盛於華夏。」由此可知，至少早在漢朝時期，耳環就已經興盛，並且隨著時代演變，又衍生出耳墜子、耳釘等各種耳飾。

至於耳環的發明，存在兩種說法，首先是「防止女性偷情」，古代為了杜絕一些放蕩女子趁著夜深人靜、丈夫熟睡時，偷溜出門與小王幽會，就會要求女子穿耳洞、戴耳環，只要女子稍有動靜，耳環就會發出叮叮咚咚的聲響，驚醒丈夫。民間也有「不上轎不紮耳朵眼」的俗語，意思是指女性只有在結婚之後才能穿耳洞、戴耳環，因此只要看見女子佩戴耳環，就意味著對方是有夫之婦。

第二種說法是「耳環越多的女人，魅力越大」，背後源自於古代青樓興盛，上門尋歡的客人離開前都會送給青樓女耳環，作為留念和酬謝，因此一旦青樓女子耳朵上的耳環越多，就越能凸顯自身魅力。不過明代《留青日札》則提到，「女子穿耳，戴以耳環，蓋自古有之，乃賤者之事。」直言古代耳環並非作為飾品使用，那些佩戴耳環的人都是地位卑賤者，被強制要求佩戴，目的是提醒她們要生活檢點、行動謹慎。

到了宋朝之後，隨著禮教思想抬頭，婦女穿耳洞的風氣空前流行，下至普通婦女，上至皇宮嬪妃都熱衷佩戴；到了現代，戴耳環早已沒有了過去那些貶抑的含意，不僅成了女人打扮時不可或缺的飾品，部分男性也經常佩戴不離身。