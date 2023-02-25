對於大多數女性來說，舉辦婚禮是人生大事之一，不過有些新娘在目睹了伴侶及其家人的互動過程後，會瞬間興起悔婚的念頭。國外婚禮策劃師米契爾（Georgie Mitchell）近日分享工作時所聽到的離譜故事，指出一名新娘去廁所補妝時，竟目睹未來婆婆正在幫新郎哺乳的驚人畫面，讓她相當崩潰。

綜合外媒報導，米契爾日前在Podcast節目中向共同主持人史密斯（Beth Smith）提到，她的美容師朋友珍妮（Jenny）曾在一場婚禮開始前，陪同新娘到廁所補妝，不料卻在廁所中看到足以讓她直接悔婚的一幕，讓史密斯相當好奇，新郎到底做了什麼事情，才會把新娘氣得想悔婚。

最後米契爾解答，當時新娘撞見未來婆婆正在「親餵」新郎，嚇得史密斯震驚直呼「什麼！為什麼他媽媽這個年紀還會有母乳？」米契爾則推測，可能是新郎一直沒有斷奶，才會發生如此神奇的現象，接著兩人熱烈討論若身為新娘，目睹此事是否會繼續完成婚禮。

離譜故事分享在抖音（TikTok）後瞬間引爆網友熱議，紛紛留言直呼「這才是真正的媽寶」、「都要結婚的人了還沒斷奶，真可笑」、「要是我的話一定立刻取消婚禮」、「我原本以為可能是新郎在廁所突然死掉了，結果比我猜的還要誇張」。