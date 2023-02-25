印尼萬隆一名嬰兒僅16個月大，就已重達27公斤，相當於一名8歲兒童的體重，更是同齡幼兒的3倍重，乍看宛如真人版「米其林寶寶」，由於他體重過重，根本無法坐娃娃車，甚至能穿41歲父親的衣服，目前相關單位已介入調查他的健康狀況。

根據《每日郵報》報導，居住在萬隆攝政區的男嬰肯茲（Muhammad Kenzi Alfaro），2021年10月出生時就重達10磅（約4.5公斤），體型雖比別人大，但都還算正常，不過事隔1年多後，肯茲去年體重開始暴增，如今更重達60磅（約27公斤），相當於一名8歲兒童。

肯茲的母親皮特莉亞（Pitriah）表示，兒子只能穿XXXL碼的尿布，但鎮上難以買到這種尺寸，被迫只能用XXL碼的尿布，而且肯茲體型太大，無法像其他同齡孩子一樣站立或行走，就連坐著都很費勁，嬰兒車也承受不住他的重量，父母更是抱不動他。

肯茲全身都很腫脹，所幸他的父親體型不大，衣服正好可以給兒子穿，由於肯茲身材異常，他的父母立即向衛生單位求助，肯茲已被安排到醫院接受健康檢查，當地衛生人員在本月21日對外表示，目前男嬰已開始進行專業減重治療。