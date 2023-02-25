大陸廣東一名16歲少年這2年陸續在手遊上儲值20萬人民幣（約新台幣88萬元），不過現在卻以未成年為由，要求平台退款，並一狀告上法院，後來反而被起底，早就靠著陪打電玩大賺179萬人民幣（約新台幣789萬元），因而認定他具有民事行為能力，於是駁回他的退款要求。

綜合陸媒報導，廣東省廣州市一名16歲少年2年來多次課金，每次金額約10元～5000元（人民幣，以下同）不等，不過後來卻以自己是未成年為由，一狀告上法院，要求遊戲公司應退回早先儲值的20.6萬及利息。

然而法院調查發現，少年過去多次在手遊中，向其他玩家提供收費的陪練、陪玩服務，2年內賺了26萬元；再加上創立公會、擔任公會長，在長達17個月的時間內收入153萬元，合計達179萬元（約新台幣789萬元）。

因此法院認定，少年雖年僅16歲，且仍是未成年人，但收入遠高於所居住城市的最低月薪1810元（約新台幣7980元），足以維持自己的生活，應視為完全民事行為能力人，所以過去在手遊上的儲值消費，都屬於有效行為，最終駁回少年的退款請求。