古代竟然已懂開顱手術！考古學家近日在以色列北部遺址挖到一對兄弟遺骸，擁有3500年歷史，奇怪的是，其中一具的頭骨出現神秘孔洞，考古學家進一步研究，發現這應該是中東地區最早的開腦手術，兄弟倆可能來自一個富裕家庭。

根據《以色列時報》報導，考古學家在以色列北部米吉多（Megiddo）一處遺址，發現兩具3500年前的人類骸骨，經查認為是一對兄弟，但哥哥的顱骨卻被開了一個洞，考古學家凱利舍（Rachel Kalisher）表示，哥哥頭骨的洞應該是動過腦部手術的痕跡，稱為頭部穿孔或環鋸術（Trepanation）。

兄弟倆生活於公元前1550年至公元前1450年的青銅時代晚期，他們骨骸被埋於米吉多最富有地區，由此可知他們應該來自富裕家庭，也有可能是當時的王室成員，其中頭骨完整的弟弟在10歲至20歲過世，直到哥哥也離世後，他的屍體又被挖出合葬。

而接受開顱手術的哥哥年約21至46歲，傷口周圍並沒有癒合跡象，顯示他可能是動完手術後不久就過世，考古學家進一步研究，發現兄弟倆頭骨都有明顯病變，推測他們患有全身性疾病，例如痲瘋病、肺結核，甚至是遺傳性疾病。

凱利舍更提到，從兄弟倆的部分骨骼來看，他們的牙齒與臉部結構都不同於常人，表示有發育不全的狀況，可能是顱骨發育不良或唐氏症，而且還有嚴重貧血跡象，也會成為成長阻礙，「兄弟倆來自上流社會，生活於米吉多最富有階層，他們並非普通百姓，這也是為何他們明明有疾病，卻依舊能存活下來的原因」。