澳洲一名屋主近日使用廁所時，發現天花板的縫隙中，竟露出一條疑似蛇的尾巴，上面還有鱗片，嚇得趕緊通報捕蛇單位，專家到場後，發現屋主看到的蛇尾，長達4.3公尺，只是蛇脫下來的皮，經過一番努力後，才在一處牆洞發現本尊。

根據《The Dodo》報導，屋主在自家浴室天花板縫隙，看到一條蛇的尾巴，趕緊致電捕蛇專家洛克特（Bryce Lockett），專家隨即抵達現場，在天花板內只發現蛇皮，長約4.3公尺，但未發現蛇的蹤跡，擔心可能躲在屋內其他地方，趕緊展開找蛇行動。

經過一番努力後，洛克特在一處牆洞發現蛇的身影，確認品種為地毯莫瑞蟒（Carpet python），屬於當地原生物種，不過體型並未像蛇皮一樣長，但依舊長達3.25公尺，洛克特解釋「蛇在脫皮時，皮會因外力而伸展，不過牠體型還是很大，甚至是我目前見過最巨的」。

洛克特隨後將蛇帶往郊區野放，讓牠可以自由成長，也不會威脅到人類生活。而洛克特將蟒蛇照片分享至臉書粉專「Snake Catchers Brisbane & Gold Coast」，不少網友驚呼「這條蛇的皮幾乎是1層樓的高度了」、「果然是澳洲，蛇都這麼大條」。