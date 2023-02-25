美國佛羅里達州日前發生一起離譜的校園暴力事件，一名重達122公斤的17歲男學生，因為不滿女老師沒收自己的遊戲主機Switch，不僅飛身衝撞對方，還連揮21記重拳，將女老師打到當場昏迷，最後在眾人合力壓制之下才停止暴行。

綜合外媒報導，這起事件發生在佛州馬坦薩斯高中（Matanzas high school），當地警方22日接獲校方通報，指稱一名17歲男學生在課堂上玩Switch時被女老師發現，並當場遭到沒收，沒想到下課後男學生竟攻擊女老師洩憤。

根據監視器畫面可見，男學生在校內走廊上突然朝著身材瘦弱的女老師高速衝撞，導致對方在毫無防備之下，先是被撞飛在半空中，接著應聲倒地。不過男學生並沒有因此氣消，反而衝上前對著癱倒在地的女老師猛踹2腳，接著又朝對方連揮21記重拳，旁人見狀後趕忙衝上前阻止，但男學生還不肯罷休，最後在多達6人的合力壓制下才停止暴行。

受害女老師遭到施暴的過程中，一動也不動，疑似已經昏迷，並被緊急送往醫院治療，但是實際傷勢並未對外公布。至於該名男學生已經被當地警方拘留，後續準備移交至少年司法部門。

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