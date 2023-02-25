大陸鄭州一名85歲老翁經歷喪偶之痛，今年他希望能再找一個伴，因此遇到60歲的女友，兩人認識沒多久就打算結婚，老翁的兒子得知後強烈反對，還把戶口名簿藏起來，提出兩人還不了解，必須先相處3年，讓老翁氣炸說「等3年我都去世了，還等」。

根據《九派新聞》報導，鄭州一名85歲劉姓老翁的妻子去年4月因病過世，孤單一人的他年紀大且身體差，想再找人陪伴，因此認識60歲的女友，兩人甚至動了結婚的念頭，劉翁提到「我非要跟她在一起不可，我想娶她」，女方也表示，雖然男友年紀較大，但相處時她能感受到，對方非常疼愛她。

劉翁的兒子得知後，非常反對這門婚事，表示父親與女友在一起僅1個多月，還不夠了解彼此，再者父親女友第一天來到家裡，就表明要把戶口遷進來，要求他與妻子搬出去，他們也不放心將父親交給不認識的人，而劉翁則反駁「我們早就了解了，我願意淨身出戶，把財產都留給孩子，靠退休金生活」。

劉翁的女友則說，當天她登門拜訪，對方就一直勸男友不要結婚，指她是一名騙婚的女人，她表示自己只是想要一個名份，而劉翁兒子提議，他們先相處3年進行磨合再說，劉翁氣得直說「等3年我都去世了，還等」，最終雙方都各退一步，決定先生活一段時間再做決定。

不少網友看了表示「恕我直言，85歲翁純粹被60歲騙了，她就只是圖錢」、「如果這名老翁沒有退休金，60歲女友還願意伺候他嗎？」、「其實問題好解決，先讓老翁寫個遺囑，講好資產歸誰再和女友協議，就不怕他的錢被騙走了」、「老翁想找人陪，其實花錢找保母就好了啊」、「戀愛腦真的不分年紀」。