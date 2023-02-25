多一條腿能跑更快？澳洲昆士蘭一名住戶近日在自家院子裡，看到一隻擁有5條腿的蟾蜍，當下想抓住牠看個仔細，豈料蟾蜍速度非常快，馬上就跳走消失，屋主只拍到幾張照片，而生物學家表示，5腿蟾蜍非常少見，應該是蝌蚪階段受傷導致。

A super-rare mutant toad with five legs has been discoveredhttps://t.co/OD7IGchr8j — Daily Star (@dailystar) February 22, 2023

根據《每日星報》報導，昆士蘭一名住戶麥森吉（Michael Messenger）在自家花園裡，發現一隻手掌大的蟾蜍，但詭異的是，牠竟長出第5條腿，趕緊拿出手機拍攝，原本還想抓牠觀察，但最終並未追上這隻蟾蜍的速度，麥森吉將照片分享至網路，引發討論。

麥覺理大學（Macquarie University）的進化生物學家申恩（Rick Shine）指出，蟾蜍第5條腿應該不具任何功用，反而比較像是累贅，「5腿蟾蜍確實很罕見，但並非前所未見，在他研究過程中，處理過成千上萬隻蟾蜍，他就曾看過2、3次」。

申恩進一步解釋，蝌蚪並沒有子宮或蛋保護，而是在開放環境四處游動，容易被寄生蟲攻擊身體的肢芽（limb bud），因而長出額外的肢體，而5腿蟾蜍之所以罕見，主要是因為行動上並不方便，所以容易被捕食者攻擊，想要存活並不簡單。