David won big after missing out the day before https://t.co/ZhEY5MR0xt — MirrorUSNews (@MirrorUSNews) February 24, 2023

美國北卡羅來納州一名男子平日就有買彩券的習慣，近日因為線上付款失敗沒買到，隔天再買一次，沒想到竟意外中了比前一天更高的頭獎金額，開心將21.8萬美元（約新台幣670萬元）抱回家。

綜合外媒報導，來自北卡穆爾斯維爾（Mooresville）的萊萬多夫斯基（David Lewandowski），擁有一間窗戶貼膜公司，平時就有固定買彩券的習慣，本月19日開獎時，他發現線上支付失敗後，感到非常扼腕，認為自己跟頭獎16.9萬美元錯身而過。

於是萊萬多夫斯基決定隔天再買一張彩券，並且不靠電腦選號，而是憑著靈感選了一組數字。令他感到驚訝的是，竟然還真的因此中了21.8萬美元（約新台幣670萬元）的頭獎，且獎金比前一天還要高，讓他欣喜若狂。

萊萬多夫斯基受訪時坦言，如果自己19日的線上支付成功，隔天就不會再次下單買彩券，也就不可能幸運中頭獎。此外，他也透露，打算利用這筆錢在波多黎克買一棟房子。