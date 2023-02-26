法國一名婦女近日清晨外出遛狗時，突然遭到陌生男子從背後突襲熊抱，還將手伸進褲底並強吻她，無從掙脫的女子靈機一動，直接一口咬掉對方舌尖上的肉，最後還帶著這塊肉前往警局報案，總算成功逮到人。

綜合外媒報導，這起事件發生在法國東南部城市亞維儂（Avignon），本月19日凌晨4時左右，一名57歲的婦女外出遛狗，沒想到卻被陌生男子尾隨盯上，還被熊抱並伸舌頭強吻，甚至將手伸進褲子內猥褻她。

好在女子也不是好惹的，抓緊時機死咬住對方的舌尖不放並硬拽下來，痛得對方落荒而逃。女子後來將舌尖肉當作證物帶回家，接著和兒子一起前往警局報案。

警方後來循線逮捕到一名在法國非法滯留的突尼西亞（Tunisia）男子，對方被捕後還反咬是女子無故攻擊他，但說詞並未被警方採信，男子接下來除了面臨審判還將被驅逐出境。

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