印尼一名27歲女子2018年在家人的安排下，被迫嫁給一名63歲老翁，她坦言在新婚時期每天都過得很痛苦，甚至在婚禮上完全笑不出來，但和丈夫經過幾年的相處後，她非常感謝老天爺給予她的幸福生活。

根據《Wolipop》報導，印尼女子阿娜（Ana Amalia）在2018年透過家人安排的相親，認識了年長她36歲的丈夫埃門（Emen Hidayat），並且兩人在同一年就決定結婚，然而阿娜並不是自願踏入婚姻，她坦言在婚禮上她非常痛苦，「我完全笑不出來，只剩下難過的淚水。」因為她是在家人的安排下，被迫接受這段沒有任何感情基礎的婚姻，甚至新婚時期，她也一直覺得這是人生中最悲慘的時刻。

如今阿娜已經27歲，埃門也已經63歲，隨著時間推移，阿娜逐漸接受了和丈夫之間的關係，「經過幾年的相處，感謝上蒼賜予我幸福的生活。」她透露埃門育有2名和前妻生下的孩子，年齡分別為44歲和22歲，起初他們都不同意這門婚事，但現在阿娜和他們都相處得十分融洽。

除此之外，阿娜也經常在TikTok上分享夫妻倆的日常生活，這對相差36歲的父女戀自然得到許多關注，不少網友都為阿娜任由家人擺布的遭遇感到難過，但也有人質疑阿娜和丈夫結婚的動機，對此阿娜在受訪時反駁了「年輕女性因財富嫁給年長者」的負面印象，「我清楚地明白一點，我被迫結婚了，我也不是只會浪費老公錢的女人，因為人們總是有這種負面印象，所以我很努力學習如何成為一名好妻子，同時盡我所能地去愛丈夫和孩子們。」