日本一名網紅人妻日前趁著丈夫睡著後開直播，沒想到公公卻在直播過程中不斷踰矩，不僅湊上前親吻她的肩膀，還數度伸出狼爪襲胸，離譜行徑引起網友譁然，也有人猜測這是人妻發出的求救訊息。

根據網路上瘋傳的影片顯示，該名人妻先前在抖音（TikTok）上開直播和粉絲互動，而公公則坐在她身後，期間也會跟著回應，原以為是要分享尋常的家庭生活，沒想到直播到後面，公公的態度卻逐漸變調，行為舉止也愈發不安分，經常話說到一半就靠在人妻身上，將臉湊上前磨蹭人妻背部，還數度親吻她的肩膀，甚至伸手襲胸。

面對公公性騷擾的行徑，人妻多次向公公表達「噁心」、「吵死了」，並不斷推開制止，但公公仍不打算停手，還頻喊「別害羞啦！」完全不理會對方的反抗；而人妻也沒有中斷直播，公公的脫序行徑全被公開在鏡頭前。

雖然事後女子的抖音帳號已被關閉，無法了解後續狀況，但這段直播畫面已遭到網友備份，不少人看了錯愕直呼「這看起來真的跟A片一樣」、「這應該是和老公之間的距離吧，怎麼會和公公貼這麼近」、「看他這麼熟練，平常應該也沒少摸吧」。不過也有人認為，這可能是人妻刻意發出的求助訊息，「是不是平時經常被性騷擾，所以才想錄下證據」、「感覺是想讓大眾知道公公的惡行，才會特別開直播」。

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