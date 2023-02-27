被蜜蜂螫導致臉腫得像顆氣球的「蜜蜂小狗」，是深受大陸網友喜愛的網路迷因，然而武漢一名男子看到影片後，懷疑小狗的異常外貌原因不簡單，於是開車300公里尋找牠，最後在黃岡發現小狗的身影，仔細檢查後才發現，小狗的脖子被綁了一條繩子，造成一圈已經嚴重腐爛的傷口，這也是牠臉部腫脹的主要原因。

綜合陸媒報導，最近一隻臉腫成球狀的「蜜蜂小狗」在大陸網路上爆紅，據稱小狗是因為被蜜蜂螫，臉部才會腫起來，可愛逗趣的模樣讓大家感到心疼又好笑。不過湖北武漢一名男子看到影片後，卻察覺不對勁，於是開車300公里沿路尋找，最後終於在黃岡發現「蜜蜂小狗」的身影。

男子找到小狗後，先對牠使用麻藥，接著檢查牠的身體狀況，才驚覺這隻小狗根本就沒有被蜜蜂螫，臉部會腫起來是因為小時候脖子上被綁了繩子，長大以後繩子嵌進肉裡，勒出一圈傷痕，再加上勒的時間久了，傷口的肉早已腐爛，並傳出腐臭味，導致小狗被主人趕出家門，只能在村裡流浪。

事後男子將小狗帶往獸醫院治療，醫師剪開繩子後，傷口怵目驚心，目前仍在治療當中。影片曝光後，許多網友看了都心疼不已，紛紛留言，「所以大家以後不要傻乎乎說『可愛』了，動物非正常的外貌或許並不是你想的那個原因，一個奇怪的誤會，可能就耽誤了一個小生命的安危」、「一開始我還真以為是被蜜蜂蟄的！可以不愛，但別故意傷害！」、「太心疼了，感謝這位大哥」、「對不起，我以前還笑過牠，知道真相心疼死了」。