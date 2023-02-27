大陸河南近日發生一起駭人事件，24歲二寶媽遭張姓丈夫連砍8刀後不幸身亡，沒想到婆家事後不但沒通知親家，還放任被害兒媳曝屍5天。女子的親人得知後，氣得將棺材抬進婆家客廳，並用磚塊及水泥封門，同時撂話「永遠不要回這個家」。

綜合陸媒報導，這起事件發生在河南省滑縣，受害女子出自單親家庭，當時張男一家給了8萬人民幣（約新台幣35萬元）的聘金，不過女子婚後又轉手將6萬人民幣（約新台幣26萬元）借給公公，剩下的錢則留給女子的母親養老。

女子結婚後生活並不美滿，雖然生下一對子女，最大的只有3歲，小的還需要哺乳，但因為跟公婆同住，丈夫賺的錢幾乎全部上繳給媽媽，且婆婆獨攬家中大權，經常找她麻煩，所有日常開銷全要女子自己想辦法，目的就是要花光女子之前收的聘金，要她的娘家人補貼，因此婆媳之間摩擦不斷。

由於丈夫每月只拿2、300人民幣（約新台幣881元～1322元）支應家中開銷，女子不得不咬牙經營小生意賺錢，但婆婆又責怪她不照顧小孩，只好再度返家照顧一家老小。女子為了應付家庭開銷，只能不斷向外借錢，因此債台高築，最後實在受不了便興起離婚的想法。殊不知丈夫得知後，竟在家人慫恿下持刀砍向妻子，連續朝其頸部連砍8刀，導致女子傷重身亡。

離譜的是，張男殺妻後，公婆非但沒有將其安葬還消失無蹤，任憑女子曝屍5天。由於女方還沒離婚，按照當地習俗，女方不能放在娘家，悲痛欲絕的女方家人一怒之下，直接將女子的棺材放在張家客廳，接著拿磚塊、水泥封門砌牆，這樣一來，張家人返家後，首要解決的就是女子的後事。