大陸網友近日深夜目擊一隻消瘦的流浪狗，在路邊不斷用鼻子刨土，埋葬著一隻死去的貓咪，完成後還頻頻回頭觀望，看似相當依依不捨，讓他十分動容，於是將影片PO網，沒想到卻被不少人戳破美好想像，點出這只是狗狗的藏食天性。

大陸網路上近日瘋傳一段影片，原PO透露當時正在路邊等爸爸下班，沒想到卻看見一隻黃色流浪狗叼著一隻已明顯死去的貓咪，在大街上一路狂奔，原以為狗狗準備飽餐一頓，卻發現牠叼著屍體跑到一棵路樹下，接著挑了一塊最鬆軟的土地將貓咪放下。

令人感到詫異的是，狗狗竟不斷用嘴巴及鼻子刨土蓋住貓屍，過程中，即便狗狗數度被路上行經的人車嚇到，但依舊沒有停下動作，直到再也刨不動土，且貓咪屍體已經被黃土蓋住大半，牠才依依不捨的離去。

流浪動物之間真摯的情感，讓原PO看了感動直呼，狗狗用自己的方式，讓朋友走得體面，其餘網友也紛紛留言大讚「狗狗真善良，牠只是不會說話而已」、「牠不希望貓咪的氣味被別的動物聞到，這是狗狗最後一次守護牠的朋友了」。不過也有人戳破原PO的美好想像，直言「動物沒有入土為安的概念」、「狗只是在埋食而已，留著以後吃」、「流浪動物的世界只有生存」。