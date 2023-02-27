不少人發現身體出現異狀，都會十分緊張，擔心自己是否生病。巴拉圭一名醫師近日分享烏龍病例，一名男子因為雙手發紫而到急診室就診，醫護人員擔心他有心臟方面的問題，急忙安排各種檢查，結果卻都十分正常，最後才知道，原來男子是因為牛仔褲褪色、染到手上，才會有雙手發紫的現象。

Paciente joven acude por coloración azulada de manos, sin ninguna enfermedad de base pic.twitter.com/JFMGQKUtXt — Ale Ginzo_MD (@AleGinzo_MD) February 15, 2023

根據《鏡報》報導，巴拉圭一名男子發現雙手發紫，於是緊張地到醫院急診室檢查，擔心自己可能快死了。醫師懷疑男子可能有心臟方面的問題，因為手腳發紫可能是手足發紺、病毒感染或血栓引起，其中手足發紺是由肺部和心臟疾病或局部組織氧合缺陷（Local Tissue Oxygenation Defect）引起，這種病毒性疾病可能影響患者的四肢，所以立刻替男子安排各種詳細檢查。

但不管是生命徵象或其他相關病史都沒有任何異常狀況，讓醫師百思不得其解，後來才發現男子其實根本沒有生病，他的雙手之所以會發紫，是因為他穿了一件新買的牛仔褲，最近又因為疫情關係，經常需要使用酒精消毒雙手，他就這樣把沾有酒精的手放在牛仔褲上，導致褲子掉色、染到手上。

醫師無奈將這段經歷分享到推特上，並開出處方「去急診室前先洗手」，烏龍事件讓網友都忍不住大笑，另外也有人在底下分享類似的超糗經歷，某天他臉色發黃急忙到醫院檢查，然而醫生卻只要他去洗臉，網友解釋，因為他是一名大學教授，當天拿著黃色粉筆講課，粉末沾在臉上才會臉色發黃，讓他尷尬直呼：「我站在那裡就像是一個小丑。」