元朝是由蒙古族建立的王朝，雖然疆域面積大，但國祚和其他朝代比起來卻非常短，僅存在97年，不過在這不到100年的歷史中，元朝的皇帝卻高達10多人，平均不到10年就換一次君主，這其實和他們混亂的繼承制度、家族內鬥有很大的關係。

綜合陸媒報導，從1279年元世祖忽必烈統一天下，到1368年元惠宗逃往漠北，元朝國祚共有97年，在這段期間經歷了11名皇帝，若再加上追封者，人數則將近20名，而明、清兩朝國祚都近300年，明朝皇帝只有16人，清朝也只有11人，換皇帝的頻率遠低於元朝。

事實上蒙古大汗的位置並不像傳統漢人王朝一樣是世襲相傳，比如元太祖成吉思汗的繼位者是他的兒子元太宗、孫子元定宗，但定宗沒有子嗣，則改由堂兄弟元憲宗和元世祖忽必烈接續繼位。

等到忽必烈正式頒佈大元國號，就開始往上追封，不過混亂的繼承關係讓漢臣們頭痛不已，一下是父子、一下是兄弟，甚至還出現跨輩的繼位，於是決定乾脆所有當過大汗的都可以追封為皇帝，而這些大汗們沒有當過大汗的父親，也要被追封為皇帝，因此在元朝建立之初，被追封為皇帝的就多達6人。

除此之外，家族內鬥不斷也是主因之一。忽必烈駕崩後，太子真金也早已過世，真金的長子與三子展開爭奪皇位大戰，最終由三子元成宗登基，並追封父親真金，等成宗駕崩後又展開新一輪內鬥，由真金次子的兒子元武宗即位，武宗又照例追封父親，等於忽必烈的皇位才傳了2代，包含被追封的皇帝就多出了4個。

元朝最後的皇帝為元順帝，他和開國皇帝忽必烈的在位時間加起來將近70年，等於中間有20年的時間，都是在家族內鬥之下，導致皇位頻繁易主，有的皇帝甚至才登基短短50天左右，就因為兄弟相殘而死。這個結果也讓很多人不太了解元朝歷史，畢竟光是要分清楚各個皇帝之間的血緣關係，就要花上許多時間。