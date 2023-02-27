泰國一名25歲毒梟為了躲避警察追捕，多年來不斷進行整型手術，等到警方攻堅時才發現，他竟搖身一變成為皮膚白皙的「韓國歐巴」，和通緝令上的照片判若兩人，甚至連名字都改成韓國名字，讓警方傻眼不已。

After going under the knife several times, he changed his name to Jimin Cheong while attempting to dodge detectives. https://t.co/FK6mZhyuiO — The Star (@staronline) February 26, 2023

根據《Thaiger》報導，泰國25歲毒梟薩拉哈特（Sarahat Sawangjaeng）透過暗網用比特幣從歐洲地區購買搖頭丸到泰國，再販售給曼谷或周邊地區的其他毒蟲。去年11月11日，泰國海關在進口包裹的拼圖盒中，發現2575克的搖頭丸粉末，以及290顆已經成型的搖頭丸，並循線追蹤到薩拉哈特。

警方搜集證據後，在12月2日發布了薩拉哈特的通緝令，然而過了3個月都抓不到他，無奈之下警方只好使用最老套的手段，假扮成客人向薩拉哈特購買毒品，設法和他取得聯繫，並調查他目前的藏身之處。

當警方進入薩拉哈特居住的豪華公寓後，卻發現他搖身一變，成為皮膚白皙的「韓國歐巴」，和通緝令上的照片大相逕庭。事實上，薩拉哈特曾被抓過3次，多年來他為了躲避抓捕、保持低調，接受多次整形手術，連原本的名字都改成韓國名字「Jimin Cheong」。

隨後薩拉哈特因涉嫌「進口一級麻醉藥品進入泰國分銷，危及國家和個人安全」而遭逮捕，對此警方表示：「這個惡棍是曼谷搖頭丸流行的主因之一，我們已經找了他將近3個月，因為他動了整形手術來偽裝自己。」警方也相信還有更多嫌疑人在國外，後續也會繼續積極調查。

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