在火藥還沒發明之前的冷兵器時代，弓箭、長槍，以及必須近身攻擊的劍，一直都是重要的作戰武器，其中，劍又被稱為「百兵之王」、「兵器之祖」，歷代豪門貴族、帝王將相甚至文人俠客都以持劍為榮。不過外界不解，儘管劍的種類繁多，為何都不約而同地在劍柄處綁上「劍穗」？事實上，不只是為了裝飾，背後大有用處。

根據《搜狐網》報導，古人劍上的劍穗多是用絲、綿等材質編織而成，顏色以紅、藍等鮮豔顏色為大宗，但劍穗的存在並非為了美觀，而是為了「防脫」。

眾所皆知，古代將士們在戰場上近身肉搏時，雙手容易沾滿鮮血，如此一來就容易因為打滑而導致兵器脫手，然而戰事瞬息萬變，生死一瞬間，將士們很可能因為兵器脫手而錯失防禦機會，進而賠上性命。為了避免這樣的意外發生，後來人們發明了腕繩，用繩子將士兵們的手和刀劍綁在一起，這就是劍穗最初的主要功能。

除了防脫，劍穗還有一些附加好處，像是能夠遮擋敵人視線，達到迷惑敵人的作用；或是排兵布陣時，在劍穗的點綴下，場面更加壯觀，有助於提升士氣和戰鬥力。另外也能透過劍穗檢驗劍法的流暢性；甚至是平衡劍身重心，以利劍客掌握。