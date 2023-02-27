大陸一名男子到動物園遊玩時，不小心把手機掉落在羊駝展示區內，未料因此拍攝到珍貴有趣的畫面，只見一隻羊駝似乎把手機當成食物，對它又啃又舔，張開嘴巴的同時，手機也清晰拍攝到牠的喉嚨。影片曝光後，不少網友都嘖嘖稱奇，紛紛笑說：「感覺自己被吃了。」

根據《星視頻》報導，北京一名男子日前到動物園遊玩，手機卻不慎掉落在羊駝展示區，沒想到竟因此拍攝到珍貴影片。從畫面中可以看到，手機掉到地上後，一隻羊駝似乎以為是食物而靠近，不斷張開嘴巴想吞食手機，鏡頭還因此一度拍攝到羊駝的喉嚨，視角清晰有趣。

羊駝嘗試吞下手機好多次都沒有成功，只好無奈放棄進食，但還是依依不捨地留在手機旁邊，直到過了好幾分鐘，動物園的工作人員把手機撿起來，這段罕見的影片才終於結束。

事後手機主人在檢查手機是否受損時，發現這段意外又可愛的驚喜，於是將影片分享到網路上，大家看完以後都忍不住笑說，「第一次被羊駝吃有點緊張」、「原來羊駝接吻是這樣的感覺」、「這確定不是一隻怪獸？」、「代入感很強，感覺自己已經被羊駝吃了」、「這就是植物的第一視角嗎？」；也有人藉此提醒，「請不要在動物園裡亂丟垃圾，因為動物們分不清食物和垃圾」。