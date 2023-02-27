古代封建社會，帝王為了維持社會秩序，會推出嚴刑峻法懲戒罪犯，其中不乏流放、誅九族。不過相較於現代社會擁有身分證、駕照、健保卡等重要證件，甚至是無處不在的攝像鏡頭，能輕易辨識身分、追蹤足跡，古代在沒有證件的情況下，一旦遭遇滅族危機，為何寧願乖乖束手就擒，也不抓緊時間逃命呢？事實上背後原因很現實。

根據《搜狐網》報導，在許多歷史劇中，經常上演誅九族的戲碼，行刑人數可能達到上百人的規模，然而俗話說「螻蟻尚且偷生」，那些莫名被牽連死罪的人，難道真的心甘情願被賜死而沒有一絲怨言嗎？其實不是他們不想逃，而是無處可逃。

首先，古代通信方式較為封閉，很多人到死都不知道自己大禍臨頭了，不少受刑者及其族人幾乎是在沒有心理準備的情況下被突然抓捕，到最後也只能乖乖束手就擒了。

其次是古代交通不發達，逃犯缺乏能夠快速移動的交通工具，像是高鐵、飛機等，移動距離相當有限。第三，古代雖然沒有滿街的攝像頭，卻有連坐制度，一旦犯法被造冊登記，逃犯就很難在外生存，更何況朝廷也會持續拘捕相關人等，尤其是在此制度下，其他人明知罪犯行蹤卻不舉報，就會受到和罪犯一樣的刑法。