用藥安全不可輕忽，日本一名50歲男子到女友家過夜，期間使用麻醉止痛貼片及肌肉鬆弛劑，導致體內累積過多「吩坦尼（Fentanyl）」，隔天被發現時已死亡，女友也因涉嫌傷害致死、違反麻醉藥物取締法遭到逮捕。

根據《朝日新聞》報導，47歲無業女子在去年11月23日，邀請交往多年的50歲男友到家中，拿出數片麻醉止痛貼片貼在男友的胸口，以及讓男友服下肌肉鬆弛劑後入睡。隔天，與女子同住的親戚發現男子沒有生命跡象，立刻打電話報警。

經過法醫驗屍後，在男子體內檢出過量吩坦尼，認定是藥物中毒而死亡。日本警方27日表示，女子透露是幫男友舒緩不適症狀，提供自己就診後取得的藥物，感嘆「我以為他不會死」。

吩坦尼在台灣屬於第二級管制藥品，須經醫師開立處方才能取得，藥效是嗎啡50~100倍，多用於癌末、安寧病患等「長期且嚴重疼痛者」，一張25單位的貼片，相當於3支嗎啡的量，而一片貼片可貼3天，最嚴重副作用為呼吸停止。