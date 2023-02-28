一般人對喪禮的印象都是嚴肅莊敬，但越來越多人打破這個觀念，希望家人朋友們可以笑著陪伴自己走完最後一程。美國一名阿嬤是巧克力品牌M&M’s的狂熱粉絲，不但生前愛吃，還收集許多卡通角色玩具，就連過世後也要親自設計M&M’s造型的棺材，甚至在喪禮上，家人們也特地為她穿上M&M’s套裝，一圓她的夢想。

Last dying wish?: Family decides to BURY Grandma in M&M's-themed Casket!



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綜合外媒報導，美國亞利桑那州的阿嬤瑪麗（Mary Esther Stocks Martin Gaily）是一名退休的語言教師，同時也是知名巧克力品牌M&M’s的狂熱粉絲，在她任教30年以來，學生經常會送給她M&M’s的巧克力或玩具，而瑪麗也替自己設計了一個以M&M’s卡通人物為主題的造型棺材，並要求家人要在她過世後製作出實體，以用來安葬她。

瑪麗於今年初過世，家人在2月替她舉辦了一場M&M’s主題喪禮，當天出席的人全都穿上M&M’s不同角色的上衣和帽子，用來替代原本嚴肅的黑色正裝，此外家人們也一圓瑪麗的夢想，真的做出她設計的棺材，讓她能和最愛的M&M’s一起長眠，大家則圍繞在棺材旁邊，臉上帶著溫暖的笑容，陪伴瑪麗走完最後一程。

瑪麗的媳婦麗莎（Lisa Richardson）表示：「我們會想念她的，她是一個非常有趣的人。」並透露瑪麗生前唯一的遺憾就是無法出席自己的喪禮，因為她非常想看看每個賓客的表情。而孫子斯柯特（Scott Roundtree）則在TikTok分享瑪麗喪禮的照片，「奶奶，妳現在可以安息了，我愛妳。妳是對的，我們都喜歡妳的棺材。」