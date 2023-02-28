古代將玷汙女子清白的人稱作「採花大盜」。明朝年間曾出現一名囂張的採花大盜，他拜師學習男扮女裝的技術，並藉由裝可憐、博得同情的方法犯下罪刑，然而古代女子為了名聲不敢聲張，讓這名採花大盜作案長達10年，玷汙182名女子清白，直到差一點被女子丈夫侵犯，才終於東窗事發。

根據《梨視頻》報導，明朝成化年間，在大同山陰縣有一名叫谷才的人，擅於男扮女裝，平日表面上他教授深閨女子女紅，暗地裡卻不斷侵害女子，據悉谷才的惡劣行徑持續長達18年，從未被曝光、懲處，一名叫作桑沖的男子聽到消息後很感興趣，於是前往山陰縣「拜師學藝」。

谷才先把桑沖臉上的鬍鬚、汗毛都剃除乾淨，並修整他的眉型、戴上假髮，假扮成婦女的模樣，接著又教他各式女紅，像刺繡荷包、縫帽納鞋等，同時還傳授他如何混進閨房、製作迷藥，以及事後如何威逼受害女子不要報官等技巧。2年之後桑沖學成歸鄉，應朋友的請求，收了任茂、張虎、王大喜等共7人為「再傳弟子」，並約定以後各自行事尋樂，就算事跡敗露也不能把師父供出來。

之後桑沖就在山西一帶，共45府州縣及鄉村鎮店78處流竄作案，打聽到哪裡有美人，就假裝自己是身世悽苦的寡婦，向女子哭訴遭婆家虐待博得同情，再藉由教授女紅為由接近對方，最後靠哄騙或下藥得逞，受害女子迫於名聲不敢聲張，讓桑沖逍遙法外長達10年，玷汙多達182名女子。

成化十三年，桑沖故技重施，投宿在晉州聶村生員高宣家，打算對高家女兒下手，他卻先被高宣的女婿趙文舉看上，趙文舉趁著夜色偷偷潛入桑沖房間，要向他求歡，未料在一來一往的拉扯中，桑沖男扮女裝的事情徹底敗露，於是被送往京城，受了凌遲之刑，且桑沖死到臨頭還不忘供出自己的「徒弟」。