印度近日發生一起荒唐事件，一名新娘在婚禮過程中，因心臟病不幸猝逝，她的父親不但沒有取消婚禮，反而還建議新郎改娶，讓新娘的妹妹代打出嫁，最後在新娘遺體被暫放在醫院太平間的狀況下，完成了這樁詭異婚事。

根據《Times Now》報導，這起事件發生在古吉拉特邦（Gujarat）的巴夫納加爾（Bhavnagar），新郎維沙爾（Vishal）和新娘赫塔爾（Hetal）於當地一處寺廟舉行婚禮，未料儀式進行到一半，赫塔爾突然感到頭暈，接著就昏倒在地，家屬見狀嚇一大跳，急忙將她送往醫院。

醫師檢查後指出，赫塔爾因心臟病發才昏倒，經過搶救後仍回天乏術，不幸喪命。未料赫塔爾的父親聽到女兒過世的消息，不但沒有取消婚禮，反而建議維沙爾改娶赫塔爾的妹妹，最後妹妹真的換上婚紗，代替姊姊完成這場中斷的婚禮，而赫塔爾的遺體被暫放在醫院的太平間，直到這場原本屬於她的婚禮結束。

在2021年也曾發生類似事件，印度北方邦的一場婚禮上，新娘蘇拉比（Surabhi）因為心臟衰竭，婚禮進行到一半就倒地身亡，雖然雙方家人都感到難過不已，但仍執意要完成婚禮，於是決定讓蘇拉比的妹妹妮莎（Nisha）代打上陣，嫁給新郎庫馬（Manjesh Kumar），蘇拉比的遺體則暫時安置在隔壁房間。

蘇拉比的叔叔辛格（Ajab Singh）表示，這對家人來說是一個痛苦的決定，畢竟一個房間是蘇拉比的遺體，另一個房間則在舉行結婚喜事，大姪女過世的悲傷和小姪女結婚的歡喜在心中交織，讓辛格感嘆道，這也是他從未感受過的複雜心境。