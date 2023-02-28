日本一間水族館日前發道歉文，稱館內的赤魷一大早就狂噴墨針，導致魚缸的水變得十分混濁，還附上現場的慘況，未料網友全都被出現在魚缸左側、貼著玻璃的魟魚吸引，大家看到牠逗趣可愛、像是在求救的表情，都忍不住笑出來。

根據《J-CAST News》報導，位於日本高知縣的室戶廢校水族館近日在推特發布道歉文，表示館內的赤魷一大早就狂吐墨汁，導致魚缸內的水全部被染黑，館方只能請工作人員盡快換水，並在文末以俏皮的諧音梗致歉，「對不起（スミません，スミ又有墨水的意思）。」

水族館同時也曬出魚缸的慘況，只見裡面都是混濁的水，但網友卻注意到魚缸角落緊貼玻璃、狀似求救的魟魚，直呼「角落的魟魚真的太可愛了」、「好好笑，魟魚的表情像在求救」、「牠怎麼看起來那麼委屈啊」、「我把可愛的魟魚放大來看，看得太入神了，差點坐過站」。

室戶廢校水族館的工作人員受訪時解釋，赤魷在受到驚嚇或被天敵攻擊時就會噴墨，事發當天早上8點半左右，牠似乎被定置網纏住，或是被魚缸內其他魚類給嚇到，所以才會噴出墨汁。原本水族館並未展示赤魷，但當天恰逢假日，有很多孩子會參觀水族館，所以才決定展示一天，沒想到會發生這種意外。

而展示赤魷的魚缸內，還有魟魚、小銀綠鰭魚、伯特氏鋸鱗魚等魚類，關於噴墨事件對其他魚類的影響，工作人員表示，除了視野變窄以外，並沒有任何影響，館方也已經讓赤魷「放學」，目前沒有繼續展示。