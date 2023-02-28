阿根廷2名漁民近日捕獲3條翅鯊，正在處理鯊魚內臟時，意外在其中一隻的腹部發現人類遺骸，部位疑似為手臂，上面還有清晰可見的玫瑰刺青，警方接獲通報後，透過刺青辨識出死者的身分，就是不久前才在附近海灘離奇失蹤的男子，目前仍在調查他下水、被鯊魚吃掉的原因。

Diego Barría, 32, had been missing since February 18, until some fishermen cut open a shark they had caught earlier. In its stomach they found human flesh and an almost complete arm with a tattoo of a rose on it, which allowed for his identification



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根據《國家報》報導，本月26日，阿根廷2名漁民在卡萊塔奧利維亞（Caleta Olivia）附近海域，捕獲3條體長約1.5公尺的翅鯊（School Sharks），他們將鯊魚剖開想取出內臟時，卻意外在其中一隻鯊魚的腹部發現人類遺骸，部位似乎是手臂，上方還有清晰的綠色玫瑰與紅色玫瑰刺青，於是急忙將此事通報警方。

32歲失蹤男子巴里亞（Diego Barría）的家人認出了遺骸上的刺青，據了解，巴里亞最後一次被人看見，是在18日午夜前不久，當時他正騎著全地形越野車準備返回住處，在路途中還停下來和釣友打招呼，然而當晚和隔天晚上他都沒有回家，也沒有回覆訊息或接聽電話，失聯2天後，家屬才到警察局通報失蹤。

警方經過40小時的搜查，只找到已經損毀的全地形越野車，以及裂成兩半的安全帽，遺體則離奇消失，而漁民們在翅鯊腹部發現的人類遺骸，終於讓案情有新的進展。

警司安薩爾多（Cristian Ansaldo）表示，儘管家屬已經藉由遺骸上的刺青辨識出死者身分，但警方仍預計替遺骸進行DNA鑑定，此外也會派出潛水員和警犬，繼續在陸海兩邊尋找其他部位的遺骸，希望能找出巴里亞下水和他被鯊魚吃掉的原因。