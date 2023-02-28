現代大多數人都認為，古代男子人人都可以擁有三妻四妾，但其實家境貧苦的男性不但無法坐享齊人之福，甚至可能要主動「入贅」到富貴人家，不過古代社會男尊女卑的觀念較強，因此對於贅婿的歧視也較深，經常會被人看不起、欺負，生活過得十分悲慘。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，在傳統男尊女卑的風氣之下，認為贅婿壞了男性的權威，身為男性居然要屈於女方家，生了孩子跟女方姓，甚至有些朝代連贅婿的姓氏也要跟著改，因此經常被社會大眾瞧不起；像是秦漢時期，就將贅婿視為刑人，當時有7類人統稱為「七科謫」，每當朝廷徵發徭役、兵役時，就會先讓這7類人去做，其中就包含贅婿。

于賡哲表示，「贅」字原本的含意為「多餘的」，但在《說文解字》中，秦漢時期「贅」還有另一個意思，「以物質錢也」，也就是拿某樣物品抵押、抵債，所以古時候許多家境貧窮的男子，只要長大就會找富貴人家的女兒結婚、入贅。

在漢代還有2種特殊的贅婿，第一個是「接腳夫」，也就是寡婦喪夫後，招一個男子到家中當贅婿，接腳夫的出身通常更為卑賤，有時甚至是家裡原本的奴僕，可能長得比較好看一點，就被女主人招用。第二個則是「服役婚」，由於男子欠債，因此到女方家當贅婿，但彼此約定好期限，時間一到就會帶妻子離開。

到了宋朝以後，贅婿現象變得較為普遍，像是《宋史》中記載湖北地區「家貧子壯則出贅，習以為然。」《岳陽風土記》中也有記載：「湖湘之民生男往往作贅，生女反招贅舍居。」

至於元朝因為統治者蒙古族是草原游牧民族，文化比較多元，不只受到漢族儒家文化的影響，所以對贅婿的歧視較輕，當時的贅婿不但可以當官，還有繼承權，甚至受法律保護，和中原民族對於贅婿的態度差異非常大。