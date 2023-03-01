不少情侶、夫妻在情人節都會準備浪漫的禮物，但如果不考慮實用性，反而會造成另一半困擾。馬來西亞一名女子收到老公送的「鈔票花束」，總金額超過3000馬幣（約新台幣2萬），起初她十分開心，結果拆花束卻花上好幾個小時，而且再怎麼小心，也很容易把鈔票撕破，讓女子崩潰大呼：「以後不要再送了！」

根據馬來西亞媒體報導，33歲女子汪鏽瑜在情人節收到老公送的3束「鈔票花束」，其中2束金額為1314馬幣（約新台幣9000元），第3束金額為520馬幣（約新台幣3560元），寓意十分浪漫，汪鏽瑜也表示，在收到花束的當下她非常開心，但等到要把鈔票一張一張拆下來的時候，才發現事情並不簡單。

那些被折成花朵的鈔票，在復原的過程中，很容易就會被撕破，需要非常小心謹慎，不過就算沒有撕破，也會被弄得滿是皺褶。汪鏽瑜無奈在臉書發文抱怨，「我叫孩子、弟弟他們一起幫忙弄，3個小時弄了三束花，如果沒叫他們幫忙，應該需要7、8個小時吧！真的太難了，現在弄出來的錢就好像垃圾這樣。」

此外她也把復原鈔票的過程拍成影片，只見畫面中許多鈔票都有不同程度的破損或撕毀，有的缺了一個角，有的則是直接從中間裂開，讓她十分苦惱，不知道用膠帶黏起來以後，銀行還願不願意收，「我跟我老公說我怕了，請以後不要再送我『鈔票花束』了，錢都破了，有些破到我直接生氣丟了，不懂要怎麼弄。」

貼文曝光後很快引起熱議，不少網友也曾「深受其害」，留言分享類似經驗，「真的，我也是收到哥哥姐姐送的鈔票花束，4、5個人一起拆，花了好幾個小時，重點是拆下來的錢還都是皺的，很難弄平整」、「我也弄過一次！那次以後再也不想收到了，甘願直接給錢都比較好」；其他人也忍不住吐槽，「銀行轉帳不好嗎？」、「直接給現金不是更好？弄得美美的，到時候拆不掉就破財了」、「真的不懂是誰發明這個點子的」。