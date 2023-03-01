不少學生為了賺零用錢，會自己上網找打工，但工作性質還是要慎選。日本一名女高中生近日表示，她接了一個內衣廣告，豈料被學校知道後，校方以「禁止兼職」及「有害風化道德」理由逼迫她退學，讓她相當錯愕，將此事分享至網路引發討論。

綜合日媒報導，一名高二女學生「ちーまき」外型亮眼，IG上擁有9萬多名粉絲，是一名KOL（意見領袖），日前她接了一個內衣品牌「Angellir」的廣告，並上傳內衣照至社群媒體，豈料學校得知後，竟以「禁止兼職」及「有害風化道德」，跳過停學直接將她退學，讓女學生非常錯愕。

原PO將此事分享至網路，提到由於自己上傳內衣照，因此無法參加戶外教學，感到非常難過，她最終以「自願退學」的方式離校，所以也無法參加最後的考試，未來她將轉校至較彈性的「通信制」高中，學生以自學為主，可透過網路上課，不必每天到學校。

此事在網路上引發討論，「高中生接內衣廣告，確實有些爭議，但學校應該要事先警告，而非馬上把學生開除」、「高中生要接廣告可以，但性質還是要注意，除非你已經決定想當模特兒了」，還有人認為，內衣廠商也應對退學一事負責，不應該找女高中生KOL拍廣告，更建議她可以諮詢當地律師公會的人權委員會。