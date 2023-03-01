大陸一名男子與老婆婚後育有一女，豈料妻子竟罹患肺癌，並於去年12月過世，但3歲半的女兒並不知道母親病逝，以為她還住在醫院治療，近日男子整理東西時，翻出他與妻子的結婚照，女兒看到後非常興奮，還跑上前親吻照片，讓男子看了瞬間淚崩。

根據《人民網》報導，安徽一名男子面臨喪偶之痛，近日他與3歲半女兒整理家裡時，翻出他與妻子的結婚照，照片中兩人身穿中式婚紗，還聯手拼出英文字母「LOVE」，而女兒看到婚紗照後非常興奮，先是喊著「我媽媽」，隨後衝過去親吻照片中的母親。

男子將過程拍了下來，當下非常難過，之後緊緊摟著女兒，受訪時他透露，妻子在去年12月因肺癌離世，但擔心女兒年紀還小無法承受，因此沒有告知她真相，所以女兒以為媽媽還在醫院養病，總有一天會回家，影片被分享至微博，累積47.6萬觀看次數。

不少網友表示「媽媽會在你看不見的地方守護著你」、「自從當了媽媽後，看到這種影片都會哭，希望我能陪著孩子長大」，還有人分享類似經歷，「我老公也是，在兒子1歲左右離世，現在我們的兒子5歲了，他都說爸爸是鹹蛋超人，其實沒事的，日子過得很快」、「我哥因肝癌前天離世，他兒子才3歲而已，太小了什麼都不知道，昨天下葬燒香時，他兒子說『希望爸爸早點回來』，可能以為爸爸又住院了，之後還會回來」。