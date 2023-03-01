後金首任大汗努爾哈赤開創了八旗制度，在滿清入關之後，仍在清朝發揮極大作用，不但能派旗人駐守邊疆，增強國防力量，也成功讓清朝國運長久延續，然而如此壯大的組織，為何到了中後期卻逐漸沒落？不但戰鬥力大跌，有些旗人甚至連養活自己都很困難。

綜合陸媒報導，八旗最初源於滿州女真人的狩獵組織「牛彔（音同錄）」，組織的統領稱作「牛彔額真」，漢譯名為「佐領」，隨著女真人對外戰爭增加，這些「牛彔」逐漸有了類似兵團的功能，且變成人數更為壯大且固定的單位，同時以旗作為標誌，避免混亂。

明萬曆二十一年，努爾哈赤對「牛彔」進行大規模改編，發展出黃、白、紅、藍四旗，也就是清朝八旗最早的雛形；萬曆四十八年又在四旗的基礎上，增加了鑲黃、鑲白、鑲紅、鑲藍四旗，從此八旗制度正式確立。

八旗戰鬥力的巔峰是在蒙、漢八旗形成之後，由於漢人火器加入，清軍才真正擁有南下進攻的能力，但入關後的八旗，戰鬥力為何會下降呢？隨著清朝發展，八旗不再只是單純的軍事單位，而是類似於戶口制度的組織，然而組織一旦變大，管理起來就十分複雜，尤其是清朝建立之初，依靠在關內掠奪大量財富，讓旗人的生活水準不斷提高，過於安逸的結果，就是導致旗人的戰鬥力下降。

然而前期生活有多奢糜，後期生活就有多悽慘，因為旗人的人口不斷增加，若出身宗室不會受太大影響，但大多數的旗人都屬於八旗團體的底層，日子就沒那麼好過了。當清朝的擴張結束，再加上康熙朝中期開始限制圈地，旗人可以獲得的利益大幅減少；到了乾隆時期，八旗內部的貧富差距變得非常大；光緒年間，因朝廷財政吃緊，導致八旗的收入被克扣，在東北駐守的旗人，薪水已經低到連四成都不到，想養活自己都很困難。